Riesgo para la seguridad en un aparato para preparar comidas infantiles de Chicco
Si la jarra de Chicco Cocinero Sano Vapor se introduce en un lavavajillas, podrían desprenderse piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia.
FACUA.org
España-06/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción informa del riesgo para la seguridad que puede entrañar el aparato para la preparación y homogeneizado de comidas infantiles Chicco Cocinero Sano Vapor (modelo 06560, referencia 70601). Concretamente, si su jarra se introduce en un lavavajillas, p