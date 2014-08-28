Royal Bank Of Scotland, multado con 18,2 millones de euros por dar un asesoramiento hipotecario inadecuado
El banco británico, propiedad del Estado en un 80%, tuvo que pagar anteriormente 4.023 millones de euros para compensar a algunos clientes por haberles malvendido seguros.
FACUA.org
Internacional-28/08/2014
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Royal Bank Of Scotland (RBS), banco británico parcialmente nacionalizado, tiene que pagar una multa de 18,2 millones de euros (14,5 millones de libras) por haber dado un mal asesoramiento hipotecario a sus clientes, informa el