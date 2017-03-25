Rubén Sánchez asume la Vicepresidencia de FACUA tras su 11ª Asamblea General
Los 50 delegados que han participado en la asamblea han aprobado su nuevo plan de acción tras un año en el que se ha fortalecido en el número de socios y su presencia territorial.
FACUA.org
España-25/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La 11ª Asamblea General de FACUA-Consumidores en Acción ha congregado este sábado 25 de marzo en Sevilla a 50 delegados, que han participado en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.
En el acto se han ap