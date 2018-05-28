Rusia examinará si Facebook y WhatsApp cumplen la ley de almacenamiento de datos del país
Roskomnadzor, el organismo supervisor de las telecomunicaciones, ya ordenó en el bloqueo de Telegram después de que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) cuestionase su sistema de encriptación de mensajes por ser un canal ampliamente usado por los terroristas.
Europa Press
Internacional-28/05/2018
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Las autoridades rusas han adelantado que revisarán antes de que termine el año si la red social Facebook cumple las leyes de Rusia en relación al almacenamiento de datos, en unas pesquisas que «posiblemente» también se extenderán al servicio de mensajer