Ryanair debe a la AESA más de 891.000 euros por sanciones impuestas desde el año 2007
Las multas se corresponden con "incumplimientos de las normas en materia de abastecimiento de combustible" así como por problemas con la seguridad operacional.
FACUA.org
España-26/12/2013
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Ryanair tiene pendiente de abonar a la AESA 891.612 euros por sanciones impuestas desde el ejercicio de 2007, habiendo abonado ya 689.531 euros, de un importe total de 1,58 millones de euros en sanciones impuestas desde entonces hasta octubre de este año, según la información