Ryanair engaña con el peso de sus aviones para ahorrar millones en tasas, según 'Die Welt'
El diario alemán publica que declara unas ocho toneladas menos en sus Boeing 737-800 para eludir el pago unos 50 millones anuales en Europa.
FACUA.org
Europa-19/12/2012
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La compañía aérea de bajo coste irlandesa Ryanair engaña con el peso de sus aviones Boeing 737-800 para ahorrar con ello cantidades millonarias en tasas, afirma en su edición de hoy el diario alemán «Die Welt