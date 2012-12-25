Ryanair es la compañía aérea que comete más abusos, según 7 de cada 10 usuarios encuestados por FACUA
FACUA alerta a los pasajeros de las irregularidades que se producen en el sector y los llama a reclamar el cumplimiento de sus derechos.
FACUA.org
España-25/12/2012
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Ryanair es la compañía aérea que comete más abusos, según siete de cada diez usuarios encuestados por FACUA-Consumidores en Acción en el marco de su campaña #Aeroderechos, que desarrolla para alertar a los pasajeros sobre las irregularidades que se