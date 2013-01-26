Ryanair intenta de nuevo que los tribunales prohíban a FACUA informar sobre sus irregularidades
Queda vista para sentencia la segunda demanda presentada por la aerolínea, esta vez por las manifestaciones de FACUA ante los aterrizajes de emergencia y despresurizaciones de cabina del pasado verano.
FACUA.org
España-26/01/2013
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Ryanair ha intentado de nuevo que los tribunales prohíban a FACUA-Consumidores en Acción informar sobre sus irregularidades. Este viernes ha quedado visto para sentencia la segunda demanda presentada por la aerolínea irlandesa contra la asociación, esta vez por sus man