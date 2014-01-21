Nuestras accionesDiferencias de hasta el 166%

Sacarse el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 723 euros, según un estudio de FACUA

Las autoescuelas de Jaén y A Coruña tienen los precios medios más económicos, frente a las de Logroño y Murcia de las doce ciudades analizadas.

FACUA.org
España-21/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Obtener el carné de conducir a la primera con veinte prácticas cuesta en España una media de 723 euros, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en 2013, que ha detectado diferencias de precios de hasta el 165,8% (721 euros) entr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos