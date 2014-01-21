Sacarse el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 723 euros, según un estudio de FACUA
Las autoescuelas de Jaén y A Coruña tienen los precios medios más económicos, frente a las de Logroño y Murcia de las doce ciudades analizadas.
FACUA.org
España-21/01/2014
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Entre las autoescuelas de una misma ciudad los usuarios pueden encontrar diferencias desde el 13,4% de Cádiz hasta el 63,7% de Almería. | Foto: Circula Seguro (CC BY 2.0).
Obtener el carné de conducir a la primera con veinte prácticas cuesta en España una media de 723 euros, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en 2013, que ha detectado diferencias de precios de hasta el 165,8% (721 euros) entr