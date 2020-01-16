Salud de Euskadi dice que el uso de televisión en hospitales seguirá siendo de pago porque no es ilegal
FACUA Euskadi se había dirigido a la Administración para solicitar su gratuidad. Critica que este servicio sólo fomenta el lucro de empresas privadas a costa de los pacientes hospitalizados.
FACUA.org
Euskadi-16/01/2020
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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha respondido a una petición de FACUA Euskadi de implantar la gratuidad del uso de las televisiones en los hospitales públicos de la comunidad que seguirá prestando el servicio previo pago ya que no contraviene «ningún pr