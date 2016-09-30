Samsung alerta de "riesgo de lesiones" en sus lavadoras de carga superior por "vibraciones anormales"
Varios usuarios en EEUU denuncian que el electrodoméstico puede llegar a explotar y a causar también graves daños materiales. El fabricante habilita una web pero no aclara cómo piensa solucionar la anomalía.
FACUA.org / Agencias
Internacional-30/09/2016
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La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) ha emitido un comunicado alertando de que uno de los modelos de lavadora Samsung, concretamente la que trabaja con la entrada de la carga por la parte superior, pueden provocar «riesgo de lesiones» en