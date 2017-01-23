Más noticiasEl fabricante suspendió la producción del modelo

Samsung dice que los Galaxy Note 7 se incendiarion "por dos errores diferentes" en las baterías

El informe de los casi 700 ingenieros que han examinado 30.000 pilas concluye que existían fallos en el cálculo de las dimensiones de la misma, y también en la soldadura de algunos de sus componentes.

Europa Press
Internacional-23/01/2017
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Samsung ha explicado la causa que provocó los incidentes de los teléfonos móviles de la gama Galaxy Note7, así como las medidas adoptadas para evitar que problemas similares puedan volver a producirse.

DJ Koh, presidente d

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