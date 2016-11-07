Samsung retira 2,8 millones de lavadoras en EEUU ante el "riesgo de lesiones por impacto"
El desprendimiento de la tapa en modelos de carga superior ha motivado ya casi 800 incidencias en el país, nueve de ellas por lesiones a usuarios. La medida no afecta a unidades comercializadas en España.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-07/11/2016
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Samsung Electronics ha anunciado la retirada de 2,8 millones de lavadoras de carga superior en EEUU fabricadas entre 2011 y la actualidad después de que se hayan detectado fallos de funcionamiento que ponen en riesgo la integridad de los clientes, según han in