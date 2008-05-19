Sánchez Legrán critica en el CES de Andalucía que siga sin aplicarse la sentencia que anula el nombramiento del presidente de UCA-UCE
El TSJA sentenció hace casi tres meses que la Junta de Andalucía impuso ilegalmente en 2003 a Juan Moreno Rodríguez como consejero titular del CES, en contra del acuerdo que democráticamente habían aprobado las propias federaciones de consumidores.
FACUA.org
Andalucía-19/05/2008
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Francisco Sánchez Legrán, ha criticado hoy en el Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía que el Gobierno siga sin aplicar la sentencia que anula el