Sanción a Mediaset de 812.140 euros y a Atresmedia de 34.007 euros por superar el tiempo de publicidad
Las multas impuestas por la CNMC corresponden a infracciones ocurridas en enero y febrero de 2015 en los canales Telecinco y Cuatro (de Mediaset) y La Sexta y Nova (de Atresmedia).
FACUA.org
España-25/11/2015
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Telecinco es una de las cadenas multadas. / CC: Ricardo Ricote
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido sancionar a Mediaset con 812.140 euros al haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Co