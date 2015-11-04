Sanción de 120.000 euros a Orange por impedir el cambio de compañía a 525 usuarios de forma injustificada
La portabilidad es un derecho esencial de los usuarios. El operador está obligado a no realizar actuaciones que la retrasen y a no utilizar causas que no corresponden para denegar el cambio de compañía.
FACUA.org
España-04/11/2015
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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con 120.000 euros a Orange por impedir de forma injustificada el cambio de compañía a 525 usuarios de telefonía fija entre 2013 y 2014.
La portabilidad (el cambio de operador manteniendo