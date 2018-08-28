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Sancionan a Air Berlín por su 902 para la atención a los usuarios, tras la denuncia de FACUA

La Consejería de Salud del Gobierno de Baleares ha acordado la imposición de una multa "por la comisión de una infracción administrativa en materia de defensa de los consumidores".

FACUA.org
Internacional-28/08/2018
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares ha resuelto la imposición de una multa a la actualmente extinta aerolínea Air Berlín por el uso de un teléfono 902 en su servicio de atenció

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