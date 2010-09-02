Sanidad agiliza la donación y el trasplante de órganos gracias a 'Carla', un nuevo sistema de comunicación 'on line'
Los coordinadores autonómicos y hospitalarios recibirán todos los datos del donante "en tiempo real" a través de una Blackberry.
FACUA.org
España-02/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Sanidad y Política Social ha presentado un nuevo sistema de comunicación on line para los profesionales que intervienen en el proceso de donación y trasplantes, conocido con el nombre de Carla, que permitirá agilizar la búsqueda de