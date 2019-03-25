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Sanidad frena una subida de Fortasec tras triplicar su precio en siete años

Una caja de veinte cápsulas de este medicamento diarreico costaba 2,81 euros en 2012 y actualmente 8,95 euros. La de de pastillas ha subido de 1,89 a 5,95 euros en el mismo periodo de tiempo.

FACUA.org
España-25/03/2019
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha frenado una subida del medicamento diarreico Fortasec, no sujeto a financión pública, tras multiplicar su precio 3,2 veces desde el año 2012.

Según recoge

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