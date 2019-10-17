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Sanidad ordena la retirada del mercado de dos cosméticos de Primark por estar contaminados

La Aemps informa de que se trata de los productos PS...Prep & Perfect Watermelon Primer Water y PS...Prep & Perfect Primer Water Charcoal.

FACUA.org
España-17/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado y recuperación de las unidades vendidas de dos cosméticos de Primark por estar contaminados microbiológicamente. En concreto, se trata de las bases de agua PS…P

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