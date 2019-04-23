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Sanidad ordena retirar el complemento alimenticio VX Cápsulas: contiene el principio activo de la Viagra

La empresa portuguesa Bioceutica distribuía este producto presentándolo como natural, a pesar de contener este componente farmacológico en cantidades no permitidas.

FACUA.org
España-23/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la prohibición de comercialización y orden de retirada del mercado de todos los ejemplares del complemento alimenticio VX Cápsulas al contener el principio activo sildenafilo, el mismo que el fármaco

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