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Sanidad ordena retirar un lote de un antibiótico para las infecciones de oído por un error en la dosis

Se trata del medicamento Amoxicilina/Ácido Clavulánico Aristo 500/125 miligramos de 30 comprimidos. El precinto del lote JL4846 indica 875 miligramos/125 miligramos en vez de 500 miligramos/125 miligramos.

FACUA.org
España-09/05/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado de un lote del fármaco Amoxicilina/Ácido Clavulánico Aristo 500/125 miligramos de 30 comprimidos, un antibiótico para tratar las infecciones del oído me

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