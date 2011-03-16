Sanidad retira diversos lotes de productos con clobetasol e hidroquinona presentes fuera del canal farmacéutico
Se trata de sustancias farmacológicamente activas que por sus características y posibles reacciones adversas pueden requerir prescripción y control por un médico.
FACUA.org
España-16/03/2011
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha anunciado la retirada de determinados lotes de diversos productos que incluyen en su composición clobetasol e hidroquinona, presentes fuer