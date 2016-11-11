Sanidad retira dos lotes de una vacuna contra la meningitis de Pfizer por contener un volumen inferior
Las jeringas precargadas de los lotes VNS1R02C y VNS1R04B presentan pérdidas de la suspensión.
Europa Press
España-11/11/2016
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la retirada del mercado de dos lotes de la vacuna del meningococo C Neisvac-C, comercializada por Pfizer, ante el riesgo de que las jeringas