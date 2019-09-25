Sanidad retira las lentillas 1-Day Acuvue Moist por presencia de partículas extrañas
Estas lentes, distribuidas en España por Johnson & Johnson SA, están indicadas para el uso diario y la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía en personas con astigmatismo.
Europa Press
España-25/09/2019
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Imagen: acuvue.com.ar
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha sido informada por la empresa Johnson & Johnson Vision de la retirada del mercado de varios lotes de las lentes de contacto 1-Day Acuvue Moist para astigmatismo, tras la presen