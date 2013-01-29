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Sanidad retira un lote de Sintrom tras detectar un objeto extraño en un comprimido

El lote afectado es el T5484 de la presentación de 20 comprimidos de 4 miligramos, con fecha de caducidad de 31 de agosto de 2015.

FACUA.org
España-29/01/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la retirada de todas las unidades de un lote del anticoagulante Sintrom, comercializado por Novartis, tras haberse detectado la presencia de

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