Sanidad retira un lote del medicamento para hipertensos Tensikey por un error del etiquetado en braille
Se trata de la caja de 28 comprimidos de 20 mg/12,5 mg. El lote afectado es el N-001, con fecha de caducidad de 31 de enero de 2022.
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España-18/04/2019
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Imagen: Pharmanicio SL.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de un lote de Tensikey Complex, caja de 28 comprimidos de 20 mg/12,5 mg, por un error en el etiquetado de algunos envases que afect