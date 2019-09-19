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Sanidad señala que sólo tres de los lotes analizados del falso omeprazol contenían minoxidil

Los lotes 11072/10/41, 11072/10/42 y 11072/10/43 son los afectados. FACUA recuerda a las familias de los bebés afectados que pueden reclamar todos los daños que hayan sufrido al laboratorio, Farma-Química Sur.

FACUA.org
España-19/09/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de que tras realizar el análisis de los lotes retirados del falso omeprazol de Farma-Química Sur, sólo tres contenían minoxidil en lugar de omeprazol.

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