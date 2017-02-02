Santander deberá devolver 360.000 euros de un producto que coló a una mujer sin informarle de sus riesgos
La Audiencia Provincial de Málaga declara nulo el contrato que firmó en su sucursal. El fallo incide en que apenas entregó a la afectada un tríptico resumen acerca de lo que estaba firmando.
FACUA.org
España-02/02/2017
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La Audiencia Provincial de Málaga ha revocado la sentencia de un juzgado de Primera Instancia de la capital, estimando con ello parcialmente la demanda de una mujer de 62 años, viuda, ama de casa y sin estudios, a la que el Banco Santander endosó un producto de alto riesgo fi