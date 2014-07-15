Nuestras acciones¿Qué denuncian los consumidores?

Se disparan las reclamaciones contra telecos y eléctricas, que alcanzan sus máximos históricos

Compañías de telecomunicaciones, bancos y eléctricas son los reyes del fraude en el balance de las denuncias de los consumidores en FACUA durante el primer semestre del año.

FACUA.org
España-15/07/2014
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Las reclamaciones contra compañías de telecomunicaciones y eléctricas se han vuelto a disparar en FACUA-Consumidores en Acción durante el primer semestre de 2014, alcanzando sus máximos históricos.

El balance semestral ¿Qué denun

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