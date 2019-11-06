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Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso Magrudis al confirmar la Junta el caso del bebé de Écija

FACUA representa a los padres en la causa judicial. Ambos consumieron carne mechada La Mechá en diciembre del año pasado.

FACUA.org
España-06/11/2019
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Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso Magrudis al confirmar la Junta de Andalucía el caso de Manuel, el bebé de la localidad sevillana Écija que perdió la vida el 2 de febrero, cinco días después de nacer. FACUA-Consumidores en Acc

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