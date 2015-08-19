Se hacen pasar por Mercadona con un viral en WhatsApp para hacerse con datos personales
FACUA anuncia que va a denunciar esta práctica ante la Agencia Española de Proteccción de Datos.
FACUA.org
España-19/08/2015
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Capturas de pantalla publicadas en Twitter de la página que simula ser un concurso de Mercadona. Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre un mensaje viral en WhatsApp que simula dar a conocer de Mercadona para en realidad hacerse con datos personales.
La asociación ha contactado con Mercadona que ha asegurado que la compañía «no organiza ning&uac