Sebastián precisa que la subida de la tarifa de la luz se situará "en torno" al 5 o al 6%
Indica que la cifra estará "en el entorno del IPC". FACUA recuerda que la luz ya subió un 3,3% en enero, por lo que acumularía más del doble que la inflación.
FACUA.org
España-04/06/2008
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha precisado hoy que la subida de las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio será «en promedio» de «en torno al 5% o al 6%», y variará en función de la «vulnerabilidad»</