Securitas Direct siguió cobrando a un socio de FACUA Madrid pese a haber dado de baja el contrato
El usuario decidió acabar su relación con la compañía después de que robaran en su casa y la alarma no avisara a la central. Le había cobrado 337 euros por sustituirla por una nueva.
FACUA.org
Madrid-23/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/daquellamanera (CC BY 2.0).
Securitas Direct siguió cobrando a un usuario pese a haber dado de baja el contrato y haberlo hecho por incumplimiento de la propia empresa. Tras la reclamación de FACUA Madrid, la compañía ha anulado al usuario la factura de 52 euros que le cargó de forma indeb