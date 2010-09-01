Según el INC los defectos en el etiquetado son el principal incumplimiento en el material escolar
El estudio realizado por este organismo demuestra que el 61,5% del material escolar presenta algún tipo de defecto.
FACUA.org
España-01/09/2010
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El etiquetado defectuoso es el principal incumplimiento encontrado en los 441 productos destinados a uso escolar y en los 45 tipos de mochilas analizados por el Centro de Investigación y Control de la Calidad del Instituto Nacional de Consumo (INC).
El 38’5% del material escolar a