Más noticias1,2 millones y 620.000 euros respectivamente

Segunda multa a Halcón Viajes y a Viajes Barceló por repartirse los viajes del Imserso

La CNMC ya sancionó a ambas agencias tras pactar ofertas idénticas al concurso público de viajes para mayores y acordar la ejecución conjunta del mismo cualquiera que fuera el resultado de la licitación.

Europa Press
España-19/10/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 1,21 millones de euros a Halcón Viajes y otra de 619.500 euros a Viajes Barceló por prácticas anticompetitivas en los concursos de viajes del Imserso.

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