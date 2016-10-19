Segunda multa a Halcón Viajes y a Viajes Barceló por repartirse los viajes del Imserso
La CNMC ya sancionó a ambas agencias tras pactar ofertas idénticas al concurso público de viajes para mayores y acordar la ejecución conjunta del mismo cualquiera que fuera el resultado de la licitación.
Europa Press
España-19/10/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 1,21 millones de euros a Halcón Viajes y otra de 619.500 euros a Viajes Barceló por prácticas anticompetitivas en los concursos de viajes del Imserso.
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