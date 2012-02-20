Seis bancos internacionales, investigados por manipular los préstamos para ganar más dinero
Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland y UBS están siendo investigados por Canadá por un posible acuerdo en la estrategia para maximizar beneficios.
FACUA.org
Internacional-20/02/2012
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La Comisión del Mercado de Valores canadiense ha destapado una operación en la que podrían estar implicados trabajadores de seis de las entidades más grandes de todo el mundo, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank