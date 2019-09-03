Seis casos de listeriosis en Alemania tras comer carne La Mechá que un sevillano llevó a su pareja
El joven regalo a su novia la carne mechada de Magrudis para consumirla en una cena familiar el pasado 21 de agosto.
FACUA.org
Internacional-03/09/2019
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Seis personas de una misma familia alemana han resultado afectadas por listeriosis tras consumir carne mechada La Mechá que un sevillano les llevó el pasado 21 de agosto.
Según ha explicado el joven, compró la carne de Magrudis en una tienda de Sevilla el pasado