Seis de cada diez entidades bancarias condicionan la venta de euromonederos a que los usuarios sean clientes de las mismas
FACUA ha realizado una encuesta a 38 sucursales de bancos y cajas con el fin de comprobar sus criterios para la venta de monederos euro y las existencias disponibles.
FACUA.org
España-21/12/2001
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