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Seis de cada diez entidades bancarias condicionan la venta de euromonederos a que los usuarios sean clientes de las mismas

FACUA ha realizado una encuesta a 38 sucursales de bancos y cajas con el fin de comprobar sus criterios para la venta de monederos euro y las existencias disponibles.

FACUA.org
España-21/12/2001
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El departamento de Control y Análisis de Productos y Servicios de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado en Sevilla una encuesta a treinta y ocho sucursales de diecinueve entidades bancarias con la finalidad de comprobar los

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