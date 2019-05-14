Sentencia del TSJA: Movistar tendrá que pagar 750.000 euros por la subida de Fusión denunciada por FACUA
La Junta deberá concretar el beneficio ilícito para su comiso en un procedimiento de ejecución. Fijó 5,4 millones, pero el Tribunal considera incorrecto el periodo de cálculo.
FACUA.org / Europa Press
Andalucía-14/05/2019
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Telefónica deberá abonar 750.000 euros por la subida de precios de las tarifas Movistar Fusión. Así lo dicta una sentencia, que ya es firme, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Tribunal reduce los 870.000 impuestos por el Consejo de Gobiern