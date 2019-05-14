Nuestras acciones

Sentencia del TSJA: Movistar tendrá que pagar 750.000 euros por la subida de Fusión denunciada por FACUA

La Junta deberá concretar el beneficio ilícito para su comiso en un procedimiento de ejecución. Fijó 5,4 millones, pero el Tribunal considera incorrecto el periodo de cálculo.

FACUA.org / Europa Press
Andalucía-14/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Telefónica deberá abonar 750.000 euros por la subida de precios de las tarifas Movistar Fusión. Así lo dicta una sentencia, que ya es firme, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Tribunal reduce los 870.000 impuestos por el Consejo de Gobiern

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos