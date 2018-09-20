Sevici sufre un problema informático y deja sin servicio a los usuarios
FACUA Sevilla lamenta que ni la empresa responsable, JCDecaux, ni el Ayuntamiento de la ciudad hayan dado información sobre el fallo producido la mañana del jueves 20 y reclama que se compense a los afectados.
FACUA.org
Sevilla-20/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Europa Press
Un problema en el sistema informático de Sevici ha impedido a los usuarios del servicio sacar bicicletas de las paradas durante la mañana de este jueves 20 de septiembre. FACUA Sevilla ha tenido conocimiento de este hecho a través de sus asociados, que han comunicado la impos