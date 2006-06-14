Sevilla cuenta con el segundo bonobús más barato de España
FACUA Andalucía analiza las tarifas de los autobuses urbanos en las ocho capitales andaluzas en un estudio realizado en treinta ciudades a nivel nacional.
FACUA.org
Andalucía-14/06/2006
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