"Si no puedes pagar la hipoteca, ten más hijos". Gobierno de España
Éste podría ser el lema de la campaña publicitaria para que el Gobierno de España diese a conocer su absurdo decreto antidesahucios.
Rubén Sánchez
España-15/11/2012
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Las medidas aprobadas este 15 de noviembre por el Gobierno en el Consejo de Ministros demuestran no sólo su insensibilidad con el drama de los desahucios, sino una extrema torpeza. O quién sabe si un cinismo de lo más cruel.
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