Si resultas ganador de la Lotería de Navidad, ojo con quien quiera comprarte el décimo, alerta FACUA
La asociación insiste en que este tipo de operaciones suponen un fraude a la Hacienda pública, además de una trampa que puede provocar la pérdida de más de la mitad del importe ganado.
FACUA.org
España-20/12/2019
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Administración de Lotería en Madrid. Imagen: Flickr.com/hadaazul1901 (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad de este domingo 22 de diciembre que denuncien cualquier tipo de oferta que reciban para vender sus décimos con el reclamo de que se ahorrarán el pago de los impuestos correspond