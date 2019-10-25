Si te piden aportar 33 euros por WhatsApp para un sistema solidario, no reenvíes el mensaje: es un fraude
La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de una estafa piramidal en la que se promete el abono de 1.848 euros si previamente se donan 33 a la persona que te indican y se invita a dos amigos a participar.
FACUA.org
España-25/10/2019
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de un fraude viral, principalmente a través del servicio de mensajería WhatsApp, por el cual se invita al usuario a participar en un intercambio de dinero colectivo aportando pocos euros. En concreto, la víctima recibe