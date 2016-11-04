Si viajas en bici por Sevilla, esto te interesa

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Sevilla-04/11/2016
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1. ¿Es obligatorio ir por el carril bici si voy en bicicleta?

Las bicicletas circularán por los carriles bici cuando estos existan, sin perjuicio de que les esté permitido circular en caso contrario por la calzada ordinaria.

2. Me han multado por circu

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