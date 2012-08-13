"Somos FACUA y nadie va a callarnos", decisión unánime de su Junta Directiva ante el chantaje del Gobierno
El miércoles 22 de agosto, fecha en que finaliza el ultimátum del Gobierno, FACUA celebrará un acto en Madrid junto a personajes relevantes del mundo del periodismo y la cultura.
FACUA.org
España-13/08/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
«Somos FACUA y nadie va a callarnos». Con esta frase, pronunciada al finalizar la reunión por su presidente, Paco Sánchez Legrán, se sintetiza la decisión unánime que han adoptado los doce miembros de la Junta Directiva de FACUA-Consumi