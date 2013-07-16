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Sony no apelará y pagará la multa por el 'hackeo' de cuentas de usuario de PSN

La ICO sancionó con más de 288.000 euros a la compañía en enero de 2012 después de descubrir que la violación de datos era 'evitable'.

FACUA.org
Internacional-16/07/2013
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La compañía de entretenimiento Sony ha decidido no apelar la sanción impuesta por la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) en relación con la violación de datos en PlayStation Network (PSN) en abril de 2011. Así que Sony debe

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