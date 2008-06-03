Soria anuncia que las comunidades autónomas sancionarán a las empresas implicadas en la importación de aceite de girasol contaminado
El ministro considera "ejemplar" la actuación del Gobierno. El PP la califica de "pésima".
FACUA.org
España-03/06/2008
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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, anunció ayer que las comunidades autónomas sancionarán a las empresas implicadas en la importación de aceite de girasol contaminado. «El que incumple, lo paga» avanzó el ministro durante su comparecen