Soria anuncia que las comunidades autónomas sancionarán a las empresas implicadas en la importación de aceite de girasol contaminado

El ministro considera "ejemplar" la actuación del Gobierno. El PP la califica de "pésima".

FACUA.org
España-03/06/2008
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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, anunció ayer que las comunidades autónomas sancionarán a las empresas implicadas en la importación de aceite de girasol contaminado. «El que incumple, lo paga» avanzó el ministro durante su comparecen

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