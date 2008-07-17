Spanair comenzará a cancelar las rutas anunciadas a partir del 27 de julio
Asegura que garantizará los vuelos con otras compañías a los pasajeros que hayan adquirido los billetes para fechas posteriores.
FACUA.org
España-17/07/2008
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La dirección de Spanair informó hoy de las fechas del último vuelo de las nueve rutas que tiene previsto suprimir dentro del plan de viabilidad anunciado por la aerolínea y que comenzará a cancelar a partir del próximo 27 de julio, de forma que no se podr